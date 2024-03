Sestri Levante (Genova) – Proseguono gli interventi di miglioramento idraulico, consolidamento strutturale, ripristino e potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro.

I lavori si concluderanno nella giornata di venerdì 22 marzo, con gli interventi di riattivazione del canale “Chiusa Vecchia” in piazza Matteotti, che in precedenza non era mai stato interessato dalla pulizia completa con uno strumento altamente tecnologico come l’escavatore a risucchio impiegato attualmente.

In pratica, con il tempo, il canale sottostante la strada si è riempito di detriti, sabbia e ghiaia e la normale “portata” si è ridotta notevolmente anche perché nel tempo è evidentemente mancata una manutenzione adeguata. L’uso di tecnologie avanzate non era certo previsto dai costruttori che avevano ben previsto che il passaggio dovesse essere ripulito di tanto in tanto.

Sono terminate invece le operazioni di potenziamento della rete in via Bologna in cui è stata raddoppiata la tubazione di smaltimento delle acque meteoriche.

Nel corso di queste settimane gli interventi hanno interessato anche piazza Matteotti, viale Dante, via Eraldo Fico e una zona in prossimità dei giardini Mariele Ventre in cui sono stati rimossi nel complesso 180t di materiale.

A lavori conclusi si prevede la rimozione di 260 tonnellate di detriti.

Nell’ambito della pulizia dei canali, caditoie e tombini, anche a Riva Trigoso sono stati eseguiti importanti interventi di pulizia e disostruzione dei canali di smaltimento acque meteoriche, nello specifico nel canale di via Colombo e quello di Lungomare Kennedy, in cui la mareggiata dello scorso novembre aveva reso necessari tali interventi in cui sono stati rimossi circa 70 tonnellate di detriti, corrispondenti a circa 120 metri cubi di materiale.