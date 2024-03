Genova – Una notte difficile per i residenti di un palazzo situato in via Cambiaso dove, intorno all’una della notte appena trascorsa, si è verificata una fuga di gas.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Proprio il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di riportare la situazione alla normalità in poco tempo, con le persone che sono rientrate nelle proprie abitazioni circa mezz’ora dopo averle evacuate.

Fortunatamente, non si registrano residenti rimasti intossicati.