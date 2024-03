Camogli (Genova) – Dal 1964 il panificio pasticceria Revello è un punto di riferimento per la focaccia con il formaggio ma anche per gli ineguagliabili “camogliesi” al Rhum, delizia di tanti turisti e non solo.

Affacciata sulla passeggiata a mare dello splendido borgo del levante ligure, Revello sforna a ripetizione teglie e teglie di focaccia ligure e con il formaggio e durante i week end residenti e turisti si mettono in coda per l’immancabile “assaggio” dei prodotti realizzati rigorosamente a mano e con materia prima di prim’ordine.



Durante il periodo della pandemia il panificio Revello era diventato “virale” sui social per la polemica goliardica sulla “pizza bianca”, il nome usato da alcuni turisti per la Focaccia genovese.

Al panificio avevano esposto un cartello che avvertiva i “foresti” (come i Liguri chiamano chi non abita in Liguria) che chi ordina la “pizza bianca” può subire un sovrapprezzo.