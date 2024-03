Genova – E’ accusato di molestie e violenza sessuale il bidello di 47 anni arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito uno studente 15enne.

L’uomo, impiegato come assistente in una scuola media genovese, ha ricevuto la visita in casa della vittima che era passata per un saluto veloce.

Invece dell’amico bidello, però, il ragazzo si sarebbe trovato davanti una persona ben diversa che prima ha fatto avances e poi ha tentato di denudare il ragazzo che cercava di fuggire.

Fortunatamente il ragazzo ha trovato il coraggio di colpire l’aggressore con calci e pugni ed è fuggito in strada prima di chiamare le forze dell’ordine con madre e padre.

Insieme la famiglia si è presentata alla polizia per sporgere denuncia e l’uomo, presunto pedofilo, è stato arrestato.

Il bidello ha però negato ogni addebito respingendo le accuse.