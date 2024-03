Genova – Nel corso della tarda serata di venerdì la polizia è intervenuta in via Fischi dopo che era giunta la segnalazione di un 24enne, al quale doveva essere notificato un decreto della Procura di Bologna, che aveva affittato una stanza in via Fieschi insieme ad un altro giovane di 23 anni.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno sentito dei rumori sospetti che provenivano dall’appartamento e, una volta che i due giovani hanno aperto la porta, li hanno visti piuttosto nervosi.

A quel punto le forze dell’ordine si sono introdotte all’interno dell’appartamento. Dopo aver controllato le varie stanze, si sono affacciati dalla finestra del bagno, notando diverse banconote da 50 euro rovesciate al suolo.

Dopo alcuni accertamenti, è emerso come le banconote fossero tutte false e, in totale, raggiungessero la cifra di 2500 euro. Inoltre, all’interno dello zaino di uno dei due giovani erano presenti circa 1300 euro in contanti che gli inquirenti hanno ritenuto provenienti dall’attività di acquisto o vendita del denaro falso. Per i due giovani sono scattate le manette.