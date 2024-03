Genova – Si è tuffato in mare a dispetto del tempo non proprio estivo e delle onde ed ha rischiato di morire per ipotermia. Un appassionato di tuffi invernali ha rischiato la vita. questa mattina, al largo di corso Italia e solo l’intervento di un surfista e poi di un gommoncino ha evitato la tragedia.

L’uomo si era gettato in mare all’altezza dei bagni San Giuliano per una nuotata al freddo invernale ma ha evidentemente sottovalutato la temperatura dell’acqua e dell’ambiente e dopo qualche minuto si è ritrovato in difficoltà, con crampi alle braccia e alle gambe ed un freddo intenso che gli impediva di nuotare.

Fortunatamente un surfista che era in mare con la tuta di neoprene ha intuito la situazione e si è avvicinato per prestare soccorso e poi ha iniziato a sbracciarsi per richiamare l’attenzione da terra.

Un gommoncino di assistenza ad una regata velica è accorso e ha poi chiamato la Guardia Costiera componendo il numero di emergenza universale 112.

Sul posto è stata inviata una motovedetta e l’elicottero dei vigili del fuoco con un sommozzatore pronto ad intervenire.

L’uomo semi assiderato è stato portato in ospedale e il surfista ha invece rifiutato il trasporto dicendo di non avere problemi.

La persona che ha rischiato l’assideramento è ora ricoverata in ospedale.