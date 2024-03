Genova – E’ stata interrotta la grande perdita d’acqua che si è verificata questo pomeriggio in via Reti, all’altezza di via Degola, nel quartiere di Sampierdarena.

A causa della rottura di una grossa condotta un vero e proprio torrente d’acqua è emerso dal sottosuolo sollevando l’asfalto e allagando la zona circostante.

Grossi problemi per il traffico e famiglie senza acqua a Pasqua attendendo le riparazioni ce non saranno velocissime.

Sul posto i vigili del fuoco per alcuni allagamenti e i tecnici addetti alle riparazioni del servizio di distribuzione dell’acqua.