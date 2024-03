Scatterà alle 18 di oggi, domenica 31 marzo 2024, la nuova Allerta Gialla per maltempo in Liguria. Questa volta ad essere interessata è la zona A dell’imperiese.

Il week end di Pasqua si presenta caratterizzato da instabilità con due rapidi impulsi precipitativi: il primo è passato nella serata di ieri mentre il secondo è atteso tra la sera e la notte oggi.

Il fronte impiegherà tutta la giornata di lunedì per transitare sulla nostra regione, portando piogge diffuse da Ponente a Levante dove si esaurirà solo nella serata di Pasquetta.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

DOMENICA 31 MARZO: Fino al mattino rovesci e temporali localmente forti a carattere intermittente, bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Dopo una pausa pomeridiana nuove piogge diffuse e rovesci da Ponente con cumulate fino a significative a fine giornata su BCDE, elevate su A con intensità moderate su ABD. Venti forti 50-60 km/h su tutte le zone in deciso rinforzo serale. Mare molto mosso in sensibile aumento la sera per onda viva da sud/sud-ovest con mareggiate su coste di AB, localmente agitato su C.

LUNEDI’ 1 APRILE : Piogge diffuse, rovesci e temporali con una bassa probabilità di temporali forti su ABCDE, cumulate significative ed intensità moderate. Puntualmente non si escludono cumulate elevate a fine evento. Attenuazione dei fenomeni al mattino sul Ponente in estensione a Levante dal tardo pomeriggio. Venti di burrasca su tutte le zone (60-80 km/h) con valori >100 km/h sui crinali. Mareggiate diffuse per onda lunga da sud-ovest con periodo 7-9 secondi (possibili mareggiate intense, si consiglia di seguire gli aggiornamenti).