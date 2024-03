Sarzana (La Spezia) – Un fatto molto grave si è verificato nella notte appena trascorsa nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana.

Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite, un giovane di appena 16 anni avrebbe colpito in pieno volto con una spranga di ferro un clochard. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni testimoni, con l’uomo rimasto ferito che è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Il 16enne, invece, è stato rintracciato dai carabinieri. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe raccontato di aver temuto che l’uomo stesse per estrarre un coltello e che quindi l’avrebbe colpito con la spranga. Nei suoi confronti pende un’accusa di tentato omicidio.