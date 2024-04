Genova – Ha perso il controllo del mezzo a due ruote su cui viaggiava e si è schiantato contro le auto in sosta morendo poco dopo. Incidente mortale, ieri sera, intorno alle 19,30 in via Righetti, nel quartiere di Albaro. Un uomo di 48 anni che viaggiava su un mezzo a due ruote ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro mezzi in sosta e alcuni cassonetti della spazzatura riportando gravissime ferite che non gli hanno dato scampo.

Alcuni passanti hanno chiamato il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza l’uomo era già morto e i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

Sul posto anche le auto della polizia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli e si indaga per un possibile malore.