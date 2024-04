Treni, frana in Francia: sospesa la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Cuneo

Ventimiglia (Imperia) – Ancora frane e smontamenti che mettono in difficoltà la viabilità in Liguria. La frana in questione, per la verità, si è verificata oltre confine, ma riguarda ugualmente la nostra regione.

Dal pomeriggio di ieri, infatti, risulta sospesa la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Cuneo in entrambe le direzioni a causa di uno smontamento su territorio francese che avrebbe interessato i binari.

Anche per la giornata di oggi i treni subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni.