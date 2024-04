Autostrade, gallerie da riparare e tunnel da scavare e Cipa assume

Genova – I lavori nei cantieri autostradali attorno al capoluogo ligure proseguono e si estendono e Cipa, azienda leader nelle costruzioni sotterranee e tunneling (costruzione tunnel) assume.

La Cipa S.p.a è infatti alla ricerca di un/una giovane assistente del Direttore di Cantiere, da inserire all’interno della sede operativa distaccata a Genova.

Il Candidato lavorerà a stretto contatto con il Direttore di Cantiere, sia nella gestione delle commesse in corso, che in quelle da acquisire.

Tra i contratti in essere ad oggi si annoverano lavori di Assessment gallerie ed Adeguamento Psg2 con Autostrade S.p.a. ed analoghe Società, mentre sono in corso trattative per l’acquisizione di interventi di nuova realizzazione gallerie e pozzi in sotterraneo.

Nell’annuncio pubblicato da Linkedin si legge che Il candidato parteciperà all’intero ciclo di gestione della commessa, dallo studio del progetto alla gestione delle risorse, dei materiali e della produzione con particolare attenzione all’analisi costi/ricavi.

Il candidato ideale quindi dovrà supportare il Direttore di Cantiere nella gestione della commessa; nella gestione dei documenti tecnici, contrattuali, qualità, ambiente e sicurezza in coordinamento con le sedi operative di Roma e Sorrento; nella gestione di contabilità e produzione mediante elaborazione di fogli elettronici di calcolo in Microsoft Excel; nella redazione di Programmi lavoro (Gant) con utilizzo di Microsoft Project; Sopralluoghi in cantiere; Supporto nelle riunioni di coordinamento con i Clienti.

E’ richiesta formazione tecnica, laurea in Ingegneria/Archittettura o diploma di Geometra, buona conoscenza dei principali software di progettazione, del pacchetto Office e di AutoCAD; forte orientamento al risultato; ottime capacità di comunicazione; intraprendenza e predisposizione alla risoluzione dei problemi; capacità di lavorare con precisione, organizzazione, affidabilità e ordine;

“E’ prevista assunzione a tempo pieno – spiega l’annuncio – con Ral da definire in funzione delle effettive competenze, previo superamento del periodo di prova. Supporto allo sviluppo personale. Il mezzo per gli spostamenti di lavoro sono da considerarsi a carico dell’Impresa, così come vitto, alloggio e spese di trasferimento qualora il candidato fosse fuori sede”.

Per partecipare alla selezione si può caricare il proprio curriculum vitae qui