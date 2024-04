Genova, a fuoco bombola di gas: cantiere navale evacuato a Sestri Ponente

Genova – Attimi di paura questa mattina all’interno di un cantiere navale situato nel quartiere di Sestri Ponente, per la precisione in via Cibrario, dove una bombola di acetilene avrebbe preso fuoco.

Si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, con la bombola di gas che è in fase di raffreddamento.

I vigili del fuoco hanno optato ugualmente per mettere in sicurezza l’area. Al momento è in corso l’evacuazione di diverse persone, circa un centinaio, che stanno venendo trasportate in una zona sicura. Fortunatamente, non si registrerebbero persone rimaste ferite o intossicate.