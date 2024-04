Liguria – Non sono positivi i dati raccolti da Asaps che ha analizzato la percentuale di bocciature all’esame della patente del 2023. La città di Savona è quella in Italia dove si registra il più alto numero di bocciature, superiore al 36% (quindi più di uno di tre). Il dato sale ulteriormente, fino a superare il 45%, se si prendono in considerazione soltanto gli esami della teoria.

In generale non se la passa bene la Liguria, che in questa classifica si posiziona al terzo posto tra la regioni con il numero più alto di bocciature, con il 32%. Peggio della nostra regione fanno soltanto Sardegna (quasi 34%) e Trentino Alto Adige (33%).