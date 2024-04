Genova, fuga di gas in via Pacoret, riaperta la strada

Genova – E’ stata riaperta solo a tarda sera via Pacoret di Saint Bon, a Multedo, chiusa al traffico questa volta per una grossa fuga di gas e non per l’ormai consueto allagamento.

Il forte odore ha messo in allarme i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno fatto chiudere la via per precauzione prima di avviare le ricerche della grossa perdita.

I tecnici Ireti hanno poi riparato la condotta riportando la via in sicurezza e, in serata, la circolazione è stata riattivata.