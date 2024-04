Genova, liberati nel parco di Villa Serra i cigni salvati a Sestri Ponente

Genova – Sono stati liberati nei pressi del laghetto di Villa Serra di Comago i due cigni, maschio e femmina, soccorsi lo scorso autunno nella zona di Sestri Ponente per un rigonfiamento anomalo nel collo dell’esemplare femmina.

I veterinari dell’Enpa e del Cras hanno curato l’animale scoprendo che aveva ingerito della plastica scambiandola per cibo ma poi la fase post operatoria si è rivelata più lunga del previsto e i due cigni inseparabili – sono animali monogami – sono diventati domestici e si è così deciso di trovare per loro una sistemazione in libertà ma in una zona protetta e tranquilla dove avrebbero potuto decidere se restare o mettersi di nuovo in viaggio.

Il parco della Villa Serra a Comago è sembrato il posto più naturale e tranquillo e così i volontari hanno liberato la coppia di cigni in quel luogo.