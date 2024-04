Ventimiglia, ambulante aggredito e picchiato per strada, indagini in corso

Ventimiglia (Imperia) – Aggredito da un gruppo di persone e picchiato selvaggiamente per motivi ancora da accertare. Indagini in corso nella città di confine per individuare e assicurare alla giustizia le persone che ieri sera, in via Firenze, hanno assalito e massacrato un giovane venditore ambulante.

Il giovane è stato spintonato e poi colpito a pugni in faccia e poi, quando era a terra, colpito ancora con diversi calci.

Nella colluttazione è andata in frantumi anche la vetrata di un portone e il rumore ha fatto scattare l’allarme con numerose chiamate alle forze dell’ordine. All’arrivo delle sirene l’aggressione è cessata e gli aggressori si sono dileguati lasciando la vittima a terra, dolorante.

Sul posto è arrivata anche la Croce Verde Intemelia che ha trasportato il ferito in ospedale e questa mattina la persona verrà ascoltata per raccogliere elementi per individuare i suoi aggressori.

Al momento non viene esclusa nessuna pista e in città la notizia ha scatenato nuove proteste e polemiche per il ripetersi di episodi di violenza anche molto gravi.