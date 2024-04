Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e l’Italia nei prossimi giorni. In Liguria ancora nubi basse nella giornata di oggi venerdi, poi sabato e domenica condizioni nettamente migliori e con temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 Aprile 2024

Mattinata con molte nubi su quasi tutta la Liguria; maggiori schiarite ai lati della regione e qualche pioviggine o breve piovasco tra Voltrese, Arenzanese e gruppo del Beigua-Reixa. Nel pomeriggio nubi basse generalmente più fratte: ampie schiarite su Tigullio, Spezzino ed Imperiese; ancora addensamenti tra Genovese e Savonese, ma senza più precipitazioni.

Venti deboli o moderati da sud-est

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Sulla costa Min: +10/+14°C – Max: +16/+18°C

Nell”interno: Min: +2/+10°C – Max: +10/+15°C