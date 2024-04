La Spezia – La nave scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana ha doppiato per la prima volta in 90 anni di vita Capo Horn, punto più meridionale del continente americano e noto a tutti i marinai per essere uno dei passaggi più difficili e pericolosi di tutto il mondo.

Nave Amerigo Vespucci sta proseguendo il suo tour mondiale, in giro per i porti più rappresentativi del Mondo ed ha deciso di affrontare una delle sfide più complesse prestigiose della sua “carriera”. In 90 anni, infatti, il vascello italiano non era mai passato per Capo Horn e la tappa nell’america meridionale è sembrata ideale per approcciare la nuova avventura con l’equipaggio straordinario.

Capo Horn (Cabo de Hornos), è il luogo dove si incontrano Oceano Pacifico e Oceano Atlantico ed è battuto da venti fortissimi e tempeste terribili proprio per la vicinanza all’Antartide. Inoltre il fondale marino passa rapidamente dagli oltre 4mila metri agli appena 100 e questo crea correnti insidiose e onde altissime.

Per questo motivo è considerato uno dei punti dove la navigazione è più difficile e rischiosa ed è un luogo leggendario per chiunque navighi in mare.