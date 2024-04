Genova – È stata riaperta a senso unico alternato la statale 45, chiusa a causa di una frana a Bargagli da venerdì scorso. È invece attesa per lunedì pomeriggio la riapertura della strada comunale per Viganego soprastante alla statale 45, sulla quale i lavori di rimozione del materiale sono ancora in corso: si prevede di regolare il traffico in fasce orarie con presidio di movieri, con chiusura nelle ore notturne. La frana della scorsa settimana ha isolato circa 400 persone nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso.

“È un primo, importante risultato per mettere fine ad una situazione di grande disagio per i residenti – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Con la riapertura lunedì della strada comunale potremo dire conclusa la parte emergenziale dell’intervento, poi dovremo lavorare per la messa in sicurezza generale del versante. Un ringraziamento a tutti gli operatori che in questi giorni si sono occupati degli interventi di rimozione e di disgaggio del materiale che, grazie all’impegno congiunto di Anas, Protezione civile e vigili del fuoco, non si sono mai fermati”.