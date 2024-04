Genova – E’ stato individuato ed arrestato il presunto autore di ben cinque “spaccate” ai danni di altrettante vetrine di Sestri Ponente e Pegli

Nelle settimane scorse, la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne ritenuto responsabile di cinque “spaccate” perpetrate tra il 31 dicembre 2023 ed il 10 febbraio di quest’anno, ai danni di altrettanti esercizi commerciali del ponente cittadino, in particolare una farmacia all’interno della quale sono stati sottratti 20 mila euro e un negozio di telefonia dove sono stati asportati numerosi dispositivi elettronici. In tutti i casi sono stati ingenti i danni alle vetrine, che sono state completamente infrante.

I poliziotti del Commissariato di P.S. Sestri Ponente, grazie all’esame delle telecamere di videosorveglianza e all’analisi dei tabulati dei traffici telefonici, hanno raccolto concordanti elementi che hanno portato all’identificazione del diciannovenne, a Genova privo di stabile dimora, ritenuto presunto responsabile di 5 “spaccate” perpetrate nel quartiere di Sestri Ponente e Pegli, due delle quali commesse in sole due ore a distanza di pochi metri.

L’uomo, è stato individuato ed arrestato dai poliziotti della Questura di Lucca dopo che gli agenti del Commissariato di Sestri, una volta ottenuta la misura cautelare, hanno accertato che l’uomo era stato identificato nella città toscana la sera precedente l’emissione del provvedimento.

Il 19enne è stato associato presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell’A.G.; resta salva la sua presunzione d’innocenza, fino a condanna definitiva.