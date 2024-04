Genova – Due medici e quattro infermieri dell’ospedale Galliera sotto inchiesta, nel capoluogo ligure per la morte di un paziente di 70 anni che potrebbe essere deceduto a causa di un incredibile errore nelle terapie per il diabete. Secondo le contestazioni degli inquirenti, infatti, al paziente sarebbero state somministrate ottanta dosi di insulina invece delle 8 previste, causando un grave scompenso che ne avrebbe causato il decesso.

La vittima è morta dopo ben 16 giorni di coma e l’esame delle cartelle cliniche è ora al vaglio del magistrato incaricato di seguire il caso. Due medici e quattro infermieri che hanno seguito il paziente sarebbero già stati iscritti nel registro degli indagati, un atto formale che consente di essere messo a conoscenza degli elementi emersi dalle indagini e di potersi difendere in modo previsto dalle normative.

L’ipotesi di accusa rivolta a vario titolo agli indagati è di omicidio colposo in ambito sanitario.

I familiari della vittima chiedono Giustizia e che venga accertato in modo chiaro e trasparente come si sia potuti arrivare ad un errore simile.