Il promontorio anticiclonico si rinforza e si posiziona sempre più stabile sul Mediterraneo centrale e, di conseguenza, sulla nostra Penisola e nei prossimi giorni è atteso tempo stabile con temperature ben superiori alle medie del periodo.

Martedì infiltrazioni di aria più fresca atlantica potranno favorire un cambio della situazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 7 Aprile 2024

Giornata di tempo stabile con il transito di velature in un contesto soleggiato, anche se dal pomeriggio non si esclude la formazione di qualche banco di caligo che potrà interessare la fascia costiera.

Venti deboli da nord ad inizio e fine giornata, dai quadranti meridionali nelle ore centrali.

Mare poco mosso.

Temperature in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +9/+15°C e massime tra +17/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+12°C e massime tra +16/+23°C