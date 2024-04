Finale Ligure (Savona) – Grave incidente, questo pomeriggio, sulla statale Aurelia dove un’auto si è scontrata con una moto per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ricadendo pesantemente a terre.

Soccorso dai passanti e poi dal personale dell’ambulanza del 118, il motociclista è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione dell’incidente e le eventuali responsabilità.