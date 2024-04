Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si ritira verso est lasciando spazio al passaggio di una veloce perturbazione atlantica che porterà un peggioramento delle condizioni meteo durante la prima parte della settimana.

Peggioramento che dovrebbe entrare nel vivo a partire dalla giornata di martedì .

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 Aprile 2024

Giornata stabile, in un contesto termico Primaverile : Velature in transito da Ovest verso Est su tutta la regione con possibilità di nuvolosità irregolare più bassa a partire dalla tarda serata sul settore occidentale.

Non si escludono locali banchi di caligo sulla fascia costiera tra tarda nottata e primo pomeriggio

Venti deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione pomeridiana a E/SE

Mare poco mosso sul settore centro-orientale, mosso a largo e sull’ Imperiese

Temperature stazionarie le minime, in leggero aumento le massime

Costa: Min: +9/+15°C – Max: +17/+22°C

Interno: Min: +3/+12°C – Max: +17/+24°C