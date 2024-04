L’indebolimento dell’alta pressione permetterà nella giornata odierna di lunedì il transitò di velature anche consistenti con ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali.

Martedì l’ingresso di una saccatura sul bacino del Mediterraneo porterà piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale sul centro Ponente. Mercoledì permarranno condizioni di instabilità specie su Centro-Ponente, con venti fino a forti e mare molto mosso. Si prevede il ritorno di cielo sereno per il fine settimana.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

OGGI LUNEDI’ 8 APRILE: Dal pomeriggio venti localmente forti da nord-est su A con rinforzi sui capi esposti e mare localmente mosso sull’estremo Ponente.

DOMANI MARTEDI’ 9 APRILE: L’ingresso di una saccatura sul Mediterraneo determina precipitazioni diffuse a partire da Ponente dalla tarda mattinata in spostamento verso Levante anche a carattere di rovescio o temporale al più moderati. Venti soStenuti fino a localmente forti da nord-est su costa di A, da sud-est sui rilievi centrali

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 10 APRILE: Nelle prime ore della notte possibili rovesci o temporali al più moderati. Nel corso della giornata precipitazioni tra deboli e moderate, più persistenti sui versanti padani con cumulate localmente significative. Dalle prime ore della notte vento forte dai quadranti settentrionali su A, B e D con raffiche fino a 60-75 km/h su crinali e capi esposti. Mare molto mosso con onda lunga di libeccio sul Levante.