Sestri Levante (Genova) – Una ragazza di 20 anni è finita nei guai per aver venduto su Marketplace – la vetrina di affari di Facebook, un cellulare risultato rubato.

L’oggetto, rubato nel novembre 2023, era stato messo in vendita dalla giovane ma quando è avvenuto lo scambio il nuovo titolare ha scoperto che lo smartphone era stato rubato e ha avvertito i carabinieri che hanno individuato la giovane che lo aveva venduto e l’hanno denunciata per ricettazione.

Il telefono è stato poi restituito al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.