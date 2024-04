Anche in Liguria è ripresa da prima di Pasqua la corsa al rincaro dei prezzi dei carburanti e la benzina verde ha raggiunto il livello massimo da sei mesi, sfiorando ormai i due euro litro.

Proteste delle associazioni dei Consumatori e rabbia di automobilisti e trasportatori alle prese con rincari che non sembrano collegati con l’andamento del prezzo del petrolio che è ancora ben lontano dai record da 100 euro al barile quando il prezzo della benzina schizzò a 1,50 al litro. In presenza di un prezzo di mercato del petrolio a 80 dollari al barile (in rialzo) il prezzo medio della benzina verde supera 1,9 euro al litro (40 centesimi più di quando il petrolio ne costava 100 al barile)

è a 1,911 euro

Secondo le associazioni dei Consumatori il costo di un pieno di benzina per una vettura familiare sarebbe aumentato di ben 7 euro da inizio dell’anno.