Genova – Per la giornata di domani, mercoledì 10 aprile, la Protezione civile ha diramato un’allerta di forte vento. Proprio per questo, scatteranno due ordinanze che saranno valide per tutta la giornata.

La prima riguarda il divieto rivolto ai veicoli a due ruoti, ai telonati e ai furgonati di percorrere la Sopraelavata.

La seconda, invece, vede la chiusura al pubblico di giardini, parchi e cimiteri.