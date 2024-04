Rovesci in corso sul settore centrale della Liguria. Nello specifico, la precipitazione in corso su Pegli, a Genova, sta facendo registrare 35 mm/1h.

Il pluviometro Arpal di Monte Gazzo, invece, sta misurando 5.2 mm/5 minuti.

Per domani MERCOLEDÌ 10 APRILE previste nelle prime ore della mattina possibili temporali anche a carattere grandinigeno su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, fulmini e piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le norme di autoprotezione. Venti da Nordovest di burrasca forte con raffiche oltre i 100 km/h su crinali e sbocchi delle valli di AB; di burrasca su D (60-75 km/h); forti e localmente rafficati (50-60 km/h) su CE. Mare molto mosso per onda lunga di Libeccio a Levante.

DOPODOMANI GIOVEDÌ 11 APRILE Venti ancora fino a forti su tutte le zone, in attenuazione dalla sera.

🌡Minima di oggi 4 gradi a Ferrania, nel comune di Cairo Montenotte; alle ore 12.04 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 23.4 gradi a Sarzana.