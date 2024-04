Il rapido passaggio di una perturbazione di origine atlantica porta sulla Liguria nuvole e precipitazioni diffuse che proseguiranno nel pomeriggio. Un miglioramento è previsto già dalla giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 10 Aprile 2024

Fino al mattino saranno possibili dei rovesci in particolare nel settore centro-occidentale della regione. Non escludiamo anche qualche colpo di tuono. Non è da escludere anche qualche breve piovasco sullo Spezzino.

Nel corso della mattinata avremo ampie schiarite soprattutto sul centro-ponente ma sarà solo una breve parentesi in quanto già a partire dall’ora di pranzo la nuvolosità andrà via via aumentando ovunque e saranno possibili dei rovesci un po’ a macchia di leopardo in particolare nelle zone interne. Quota neve sopra i 1000 m sulle Alpi Liguri.

Venti in deciso rinforzo da nord già a partire dalle ore notturne in particolare tra Genovese e Savonese, più moderati a levante.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in generale diminuzione

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C – Max: +13/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+7°C – Max: +9/+13°C