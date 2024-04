Genova – Rallentamenti e disagi da una settimana, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, lungo la strada che conduce alla Marina Genova Aeroporto a causa di un tombino sfondato che crea pericolo per i mezzi in transito e che è stato transennato.

Automobilisti e trasportatori lamentano il fatto che, sul posto, è stato posizionato un semaforo per regola il passaggio sull’unico tratto di strada rimasto “sano” ma che genera lunghe code sino alla rotonda dell’Aeroporto Cristoforo Colombo.

I segnalatori si domandano quanto tempo è necessario per effettuare una riparazione che, a prima vista, sembrerebbe semplice e di rapida soluzione.