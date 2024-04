Serravalle Scrivia (Alessandria) – Code e disagi lungo l’autostrada A7 Genova-Milano, in direzione nord, dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 aprile, un veicolo avrebbe preso fuoco.

Il fatto è accaduto poco dopo le ore 14 nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia e il bivio per la Diramazione A26, in territorio piemontese.

Al momento non è chiara la presenza di eventuali persone rimaste ferite. Pesanti, invece, le ripercussioni per quanto riguarda il traffico: sono già 2 i chilometri di coda che si sono accumulati lungo il percorso e potrebbero aumentare nei prossimi minuti.

Inoltre, dei rallentamenti si segnalano anche in altri tratti dell’A7: in direzione nord, code per i restringimenti di carreggiata presenti tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone. Verso sud, invece, rallentamenti tra Busalla e il bivio A10/A12 sempre a causa dei lavori.