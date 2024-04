Genova – A partire dal prossimo 2 maggio e per i successivi tre mesi inizierà la sperimentazione Amt che collegherà il quartiere del Lagaccio con Oregina tramite un pulmino da sei posti.

Il collegamento sarà attivo dalle ore 9 alle ore 18 per cinque giorni alla settimana e avrà una frequenza di 30 minuti.

Il capolinea sarà in prossimità del parco Gavoglio, dal capolinea del 54, dove il pulmino partirà proseguendo lungo via del Lagaccio, il ponte Don Acciai, fermandosi in via Napoli per poi arrivare al capolinea del 35/. Qui avverrà l’inversione di marcia, la discesa in via Vesuvio e la ripartenza in direzione Lagaccio.