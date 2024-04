Genova – Hanno tra i 17 e i 22 anni i ragazzi terribili identificati e denunciati dalla polizia a seguito di indagini per identificare gli autori di una serie di episodio di violenza avvenuti sui un treno in transito per la stazione di Sampierdarena.

I quattro prima hanno iniziato a fumare sul treno rispondendo in malo modo e da bulletti a chi faceva notare che è vietato e poi hanno iniziato a inveire contro i passeggeri e a colpire con calci e pugni i sedili del treno come a “mostrare” quello che sarebbe successo a chi continuava a protestare.

L’intervento del capotreno ha bloccato il convoglio facendo scendere i ragazzetti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine ma i quattro si sono allontanati non prima che uno di loro prendesse a pugni sul viso un giovanissimo che stava cercando di salire.

Grazie alle telecamere della stazione e della zona gli agenti hanno capito che il gruppetto si stava dirigendo verso la Fiumara e li ha effettivamente trovati nei vicini giardini.

Identificati i quattro bulletti sono stati denunciati per minacce e aggressione e per interruzione di servizio pubblico e i loro genitori potrebbero essere chiamati in causa da Trenitalia per risarcire il ritardo e i danni causati alle carrozze e ai sedili.