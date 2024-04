Genova – Una cena con oltre 600 invitati e sostenitori per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri sera ha radunato a Villa lo Zerbino il gotha dell’imprenditoria, politici e amministratori vicini al suo movimento politico ma anche tanti Vip.

Una cena per festeggiare i tanti risultati raggiunti ma anche per finanziare il movimento con una “donazione” (si dice di 450 euro) nello stile americano.

“Una bella serata a Villa Lo Zerbino con più di 600 amici e sostenitori della nostra amministrazione – ha detto il presidente Toti – La Liguria in questi anni ha fatto un gigantesco balzo in avanti, non vuole tornare al passato e questo entusiasmo lo dimostra. Niente sarebbe stato possibile senza il mondo dell’impresa, del porto, delle professioni e del turismo, è anche grazie a voi se la nostra regione corre più dell’Italia. Ed è diventata un modello politico, con un’alleanza solida tra il mondo civico e i partiti che ci sostengono ma anche grazie ai tanti imprenditori che scommettono sul nostro territorio. Qui stasera c’è la Liguria che vuole continuare a guardare con ottimismo al futuro: abbiamo fatto tanta strada ma non intendiamo mollare di un millimetro perché c’è ancora molto da costruire”.