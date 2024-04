Genova – Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio in via Bainsizza, nel quartiere di Sturla – Quarto. Un 45enne ha ricevuto una coltellata al collo rischiando di morire dissanguato.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine e l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino.

Qui i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento per chiudere la ferita che avrebbe potuto ucciderlo.

Appena possibile l’uomo sarà ascoltato per capire come si siano svolti i fatti.

Secondo le prime ricostruzioni l’aggredito sarebbe stato colpito al culmine di una lite avvenuta nei giardini Nilde Iotti.

Il feritore è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.