Genova – Oggi al centro di progetti e dibattiti per questioni legate ai prolungamenti del percorso e alle chiusure anticipate – che si ripetono ormai ogni settimana – non tutti sanno che la metropolitana genovese è – ad oggi – la più corta d’Italia e d’Europa, oltre che essere una delle più corte del mondo.

Dopo decenni di progetti e studi più o meno realizzabili che si susseguirono fino agli anni Ottanta, nel 1990 la prima parte del percorso venne finalmente inaugurata: si estendeva per 2.600 metri e comprendeva soltanto le due stazioni di Brin e Dinegro. Due anni dopo, nel 1992, venne inaugurata anche la stazione metropolitana di Principe, posta sotto a quella ferroviaria.

Passarono più di dieci anni per arrivare all’inaugurazione anche delle stazioni di Darsena e San Giorgio, mentre nel 2005 venne ufficialmente aperta quella di De Ferrari e l’anno successivo quella di Sarzano-Sant’Agostino. Si arrivò al percorso attuale nel dicembre 2012 quando venne ultimato il collegamento tra piazza De Ferrari e Brignole (che inizialmente sarebbe dovuto passare anche da piazza Corvetto).

La metropolitana di Genova si estende per 7,1 chilometri, che – secondo i dati elaborati da Urban Pills – la rendono la più corta delle sette presenti in Italia: imparagonabile a quelle di Milano, Roma e Napoli, la lunghezza del suo percorso corrisponde circa alla metà di quelle di Torino e di Brescia ed è qualche chilometro più breve rispetto a quella di Catania. Inoltre, è anche la linea con meno stazioni in Italia: in totale 8, due in meno di quella della città siciliana.

Milano 102 chilometri (119 stazioni)

Roma 60 chilometri (75 stazioni)

Napoli 21 chilometri (23 stazioni)

Torino 15,1 chilometri (23 stazioni)

Brescia 13,7 chilometri (17 stazioni)

Catania 8,8 chilometri (10 stazioni)

Genova 7,1 chilometri (8 stazioni)

Inoltre, senza contare il sistema di trasporto di Serfaus in Austria che viene considerato da molti una rete funicolare sotterranea e non una metropolitana, quella genovese è considerata anche la più breve d’Europa al pari di quella presente a Dnipro, in Ucraina, che si estende anch’essa per 7,1 chilometri. Per trovare delle linee metropolitane più brevi nel mondo bisogna andare a Kamakura in Giappone (6,6 chilometri), ad Ahmedabad in India (6,5 chilometri), a Valencia in Venezuela (6,2 chilometri) e ad Haifa in Israele (1,8 chilometri).