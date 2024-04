Genova – Ha lasciato il Suv parcheggiato per oltre mezz’ora in seconda file, in piazza Martinez, bloccando a catena autobus e traffico nel quartiere di San Martino ed è stata accolta da una folla inferocita che l’ha insultata urlando “vergogna” sino a quando non è ripartita liberando la strada e il passaggio per l’autobus doppio che aveva bloccato.

Una vera e propria rivolta quella scoppiata ieri, in piazza Martinez a seguito della decisione di una signora di parcheggiare il suo grosso Suv in seconda fila, vicino ad una curva non lontano dalla parrocchia locale, bloccando di fatto il passaggio ai grossi mezzi di AMT e, a catena, di tutta via Torti, via G. B D’Albertis e zone limitrofe.

Oltre 30 minuti nei quali decine di chiamate sono state fatte alle forze dell’ordine senza che nessuna divisa si palesasse in zona.

Mentre il traffico andava in tilt una folla sempre più inferocita si accalcava attorno al mezzo urlando e sperando che l’automobilista si palesasse.

Al suo arrivo una scarica di insulti e di improperi e il coro “vergogna – vergogna” che è proseguito sino al momento della partenza.

Sui social i molti video che ritraggono la persona e l’auto e la cascata di insulti sono diventati virali insieme alle perplessità sul mancato intervento delle autorità preposte.