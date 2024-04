Genova – Identificato ed arrestato dai carabinieri il sospetto autore dell’accoltellamento di un 45enne nei giardini Nilde Iotti di via Bainsizza, nel quartiere di Sturla.

I militari lo hanno rintracciato nell’abitazione di un amico dove si era nascosto probabilmente per sottrarsi alle indagini e all’arresto.

L’aggressore, italiano e con precedenti di polizia, è stato fermato e trasferito in caserma per le procedure di identificazione dove verrà ascoltato dal magistrato che segue il caso.

Intanto resta in gravi condizioni, con una ferita al collo da arma da taglio, il 45enne che potrebbe aver tentato di soccorrere una donna durante una lite con il suo ex.

Al momento la vicenda presenta ancora dei punti da chiarire.