Genova – E’ partita alle 8,30 e si concluderà intorno alle 13 la sedicesima edizione della Genova Cup, la manifestazione ciclistica competitiva che coinvolge la zona della ValBisagno.

La gara si svolgerà sul circuito pianeggiante di via Adamoli, nel tratto compreso tra i ponti Fleming e Solimano, un tratto di 3,3 km che sarà valida come seconda tappa del 27° giro Ciclistico della Liguria e che sarà anche la prima edizione della Challenge Suzuki GT Motor.

La manifestazione, organizzata appunto dall’ASD Polizia Locale Genova, vede il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IV Media Val Bisagno e porterà sui blocchi di partenza circa 150 ciclisti.

Le modifiche alla viabilità ordinaria: dalle 8.30 alle 13.30, fatte salve diverse esigenze valutate dagli organizzatori, sarà interrotta la circolazione veicolare in via Adamoli, in entrambi i sensi di marcia, da ponte Fleming (escluso) a ponte Solimano (escluso); nella stessa fascia orari e sempre fatte salve esigenze valutate dagli organizzatori, sarà interdetta la circolazione veicolare in salita san’t Eusebio.

Non subiranno alcuna modifica le linee di servizio pubblico.