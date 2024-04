Genova – Stava partecipando ad una gara di mountain bike il ragazzino di appena 13 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini a seguito di una terribile caduta.

La competizione, sulle alture di Pegli, lungo un tracciato adatto al tipo di di biciclette usate per correre lungo sentieri tracciati tra i boschi e sui crinali delle montagne e che presentano a volte degli aspetti di criticità.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma sembra che il ragazzino sia caduto rovinosamente mentre affrontava un tratto particolarmente impegnativo della pista e ha riportato diverse gravi ferite alla schiena.

Stabilizzato e immobilizzato su una speciale barella dal persona addetto alla sicurezza e dal personale del soccorso alpino, il ragazzino è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Gaslini.

In corso gli accertamenti per verificare le circostanze dell’incidente e se il percorso fosse adatto alla preparazione tecnica e sportiva di un giovanissimo.