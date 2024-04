Arenzano (Genova) – Spente intorno alla mezzanotte le fiamme divampate al passo della Gava, sopra Arenzano, nella tarda serata di ieri.

I vigili del fuoco, supportati dall’elicottero anti incendio, hanno domato il rogo scoppiato in due diversi punti di un tratto di vegetazione privo di alberi, particolare che fa pensare all’opera di un piromane.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica per evitare che braci accese possano ridare energia all’incendio attivando un nuovo fronte.

Indagini in corso per risalire alle cause del rogo e ad eventuali responsabili.