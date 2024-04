Bordighera (Imperia) – Sono gravi le condizioni della donna di 70 anni che questa mattina è precipitata con l’auto per diversi metri dopo aver sfondato un muretto perdendo il controllo della vettura.

L’incidente è avvenuto in località Madonna della Ruota dove la pensionata, facendo una manovra è finita contro un muretto per poi precipitare con l’auto per diversi metri sino alla strada sottostante.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e per la donna è stato deciso il trasferimento in elicottero all’ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non è escluso neppure un improvviso malore.