Anche la Liguria presente, con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, alle celebrazioni della ‘Giornata Nazionale del Made In Italy’, introdotta dalla ‘Legge del Made in Italy’ per mettere in luce la creatività e l’eccellenza dei prodotti italiani. In particolare, nella sessione mattutina è stato presentato, alla presenza del ministro Adolfo Urso, presso la sede del MIMIT, il percorso, con focus sull’artigianato, che introdurrà in Italia il sistema di riconoscimento europeo delle indicazioni di origine geografica per i prodotti artigianali e industriali.

“I nostri imprenditori sono testimoni di un saper fare secolare che dobbiamo salvaguardare, tramandare e sviluppare nel futuro. Con la Giornata Nazionale del Made in Italy celebriamo l’eccellenza, la qualità e l’innovazione del prodotto italiano nel mondo – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Un’occasione per evidenziare le tipicità dei nostri territori che, grazie alla passione, all’ingegno e alla dedizione dei nostri artigiani, continuiamo a preservare e valorizzare nel tempo”.