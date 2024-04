Un fondo per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare prevenzione e cure odontoiatriche ai figli minorenni. Regione Liguria ha dato il via libera all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi dedicati a progetti di prevenzione e cura odontoiatrica; le misure sono destinate a minorenni in difficoltà sociale ed economica, in carico ai servizi sociali, in affido, alloggiati in strutture d’accoglienza o sottoposti a provvedimenti di tutela. I fondi stanziati ammontano a 50mila euro.

“Vogliamo dare un aiuto concreto ai bambini e i ragazzi in difficoltà socio – economica che spesso, purtroppo, non hanno modo di curare la propria salute orale come sarebbe necessario – spiega l’assessore alle Politiche sociali e al Terzo settore di Regione Liguria – Speriamo in una grande adesione a questo bando da parte delle associazioni e delle realtà del Terzo settore, da sempre in prima linea su questi temi, in modo da raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile: poter accedere alla prevenzione e alle cure odontoiatriche fin dalla giovane età è fondamentale anche per la salute futura”.

Possono partecipare all’avviso le organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro nazionale del Terzo settore, chiamate a proporre progetti pensati per migliorare la salute odontoiatrica dei minorenni in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti. L’avviso pubblico sarà presto pubblicato sul sito web istituzionale regione.liguria.it e sarà aperto a enti del Terzo settore, anche raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo.