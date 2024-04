Genova – Risulta completamente bloccato il traffico in corso Gastaldi, dove si stanno riunendo diversi giovani studenti che manifesteranno nelle prossime ore in un corteo a supporto della Palestina e in ricordo del 25 aprile.

La partenza del corteo è fissata per le ore 18, ma già da diversi minuti prima il traffico risulta bloccato. La manifestazione proseguirà in direzione piazza Alimonda, passando poi verso piazza delle Americhe, via Fiume, via XX Settembre e, infine, arrivando in piazza de Ferrari.

La polizia locale ha chiuso al transito veicolare via Invrea, piazza Alimonda, piazza delle Americhe, via Archimede, via Tolemaide e via Crimea.