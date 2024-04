Cicagna (Genova) – Si è svegliata nel cuore della notte sentendo del forte odore di bruciato ed ha subito capito che in casa era scoppiato un incendio ed ha chiamato il numero di emergenza 112. Brutto spavento per una ragazza che la scorsa notte ha dovuto scappare velocemente dalla sua casa a Cicagna per sfuggire all’incendio divampato sul tetto dell’abitazione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Rapallo e di Chiavari e dopo essersi sincerati delle condizioni della giovane e che non ci fossero altre persone all’interno hanno spento le fiamme nonostante la difficoltà ad avvicinare i mezzi a causa della stretta strada.

Il pronto intervento ha permesso di limitare l’incendio ad una porzione di circa 20 metri quadrati.