Savona – Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto questo pomeriggio in un terribile incidente avvenuto in lungomare Matteotti.

Intorno alle 17 e per cause ancora da accertare una moto e una vettura si sono scontrate sull’Aurelia, in direzione Albissola, poco lontano dalla galleria.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso da alcuni passanti prima e dall’ambulanza del 118 poi, il motociclista ì stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo ma è deceduto poco dopo l’arrivo per le gravissime lesioni riportate nell’impatto.

La statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e di bonifica dopo e il traffico della zona ha subito pesanti disagi.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente da parte della polizia locale.