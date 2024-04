Genova – Torna la tradizionale Fiera di Santa Zita e nella zona della Foce scattano modifiche al traffico e divieti.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00,00 del 28/04/24 nelle seguenti strade: via di Santa Zita ( tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini)

Piazza Paolo da Nov

via Bianchi

Via Siri

Via della Libertà ( tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi)

Via Pisacane ( tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro e nel tratto compreso tra corso Torino e via della Libertà)

Nella zona si terrà anche la processione religiosa in occasione festività di Santa Zita divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00,00 del 28/04/24 nelle seguenti strade: su ambo i lati di via Antonini (altezza civici 26r-28r-30r)- su ambo i lati di via Santa Zita (tratto strada a fondo chiuso che porta al civ 2A)- nel lato monte di via Santa Zita (tratto compreso tra strada senza sbocco della stessa via Santa Zita e via Antonini)

Sempre in occasione della Fiera istituito senso unico alternato in via Volturno e via M. Stagliano con diritto di precedenza per la direzione ponente- obbligo di arresto allo stop e svolta a dx all’intersezione con via Cipro